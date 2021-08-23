МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Сделать из хобби занятие, которое будет приносить не только радость, но и постоянную прибыль — мечта многих. Многие задумывались о том, чтобы монетизировать свои навыки и превратить их в дополнительный источник доходов. Прежде всего нужно смириться с мыслью, что любые деньги не достаются просто. Так что, если вы решили работать на себя, будьте готовы, что придется действительно работать, иначе ничего не получится, рассказывает агентству "Прайм" директор по развитию бизнеса "Рокет Ворк" Сергей Сухоставец.

"Еще один важный пункт — работайте легально, декларируйте доходы в налоговой, чтобы в один прекрасный день не нарваться на штраф. Cейчас легализовать доходы от профессиональных услуг или хобби можно буквально за пару минут, став самозанятым", — говорит эксперт.

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Но есть и минусы, например, потолок по прибыли в 2,4 миллиона в год, после пробития которого самозанятого попросят перейти "в более тяжелый налоговый разряд со всеми вытекающими административными трудностями и удорожанием налогов". Также нельзя заниматься перепродажей чужих товаров, реализацией подакцизных товаров и сдавать в аренду нежилые помещения.

Однако, самое сложное — это поиск первых клиентов и заказчиков. Cамозанятым открыт доступ к биржам частных услуг, которые помогут найти первых заказчиков, платформам-агрегаторам и даже маркетплейсам.

Биржи с заданиями подойдут тем, кто хочет монетизировать свои профессиональные навыки — фотографам, переводчикам, бухгалтерам, дизайнерам, мастерам по ремонту, репетиторам и много кому еще. Если же вы делаете что-то своими руками, например, кошельки из кожи или игрушки и хотите найти покупателей, эксперт советует присмотреться к онлайн-маркетплейсам, которые позволяют найти покупателей и продвигать свои товары. Cбрасывать со счетов современные рекламные инструменты тоже не стоит — собственный сайт, социальные сети, поисковые системы также могут служить источником целевого трафика.

"Что бы вы ни выбрали, современный мир предоставляет много инструментов для подработки и поиска дополнительного дохода. Надо только оглядеться по сторонам", — заключил специалист.