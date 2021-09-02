Транссиб, продленный до Южной Кореи, может стать "артерией дружбы" с КНДР
Транссиб, продленный до Южной Кореи, может стать "артерией дружбы" на Корейском полуострове
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Транссибирская железнодорожная магистраль, продленная до Южной Кореи, может стать "артерией дружбы" на Корейском полуострове, заявил министр по делам объединения Южной Кореи Ли Ин Ен.
"Мы также надеемся на улучшение в ближайшее время ситуации с межкорейскими обменами, чтобы поезд, скажем, отправившийся из Пусана (южнокорейский портовый город – ред.), мог бы пройти через территорию Северной Кореи, попасть во Владивосток и двигаться дальше по различным маршрутам, которые могут иметь туристическую ценность", — сказал вил он, выступая в ходе Восточного экономического форума на сессии "Туризм: новая эра гостеприимства".
"Здесь мы могли бы рассматривать Транссибирскую магистраль, продленную на территорию Южной Кореи, не просто некоей экономической артерией, но и артерией дружбы, углубляющей мир и сотрудничество на Корейском полуострове", — добавил министр.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/world/20210902/834581114.html
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