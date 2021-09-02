ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Транссибирская железнодорожная магистраль, продленная до Южной Кореи, может стать "артерией дружбы" на Корейском полуострове, заявил министр по делам объединения Южной Кореи Ли Ин Ен. Американский фондовый индекс Nasdaq достиг нового максимума

"Мы также надеемся на улучшение в ближайшее время ситуации с межкорейскими обменами, чтобы поезд, скажем, отправившийся из Пусана (южнокорейский портовый город – ред.), мог бы пройти через территорию Северной Кореи, попасть во Владивосток и двигаться дальше по различным маршрутам, которые могут иметь туристическую ценность", — сказал вил он, выступая в ходе Восточного экономического форума на сессии "Туризм: новая эра гостеприимства".

"Здесь мы могли бы рассматривать Транссибирскую магистраль, продленную на территорию Южной Кореи, не просто некоей экономической артерией, но и артерией дружбы, углубляющей мир и сотрудничество на Корейском полуострове", — добавил министр.

ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.