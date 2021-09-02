ВАШИНГТОН, 2 сен — ПРАЙМ. Американский суд утвердил проект банкротства производителя опиоидных обезболивающих препаратов Purdue Pharma, который защищает нынешних владельцев от юридических претензий в связи со всплеском наркомании в США в обмен на отказ от контроля над компанией и выплату более четырех миллиардов долларов, сообщает CNN. Рубль растет к доллару и евро на дорогой нефти

Сделка, если она выдержит апелляционные процедуры, должна поставить точку в трех тысячах исков со стороны штатов, местных властей, индейских племен и разнообразных общественных организаций, которые обвиняют Purdue Pharma в провоцировании опиоидного кризиса путем агрессивного продвижения на рынок своего препарата OxyContin.

Федеральный судья по банкротствам Роберт Дрейн в своем решении назвал исход дела "горьким" и дал понять, что хотел бы, чтобы владельцы компании – представители семьи Сэклер – заплатили более высокую цену.

Считается, что опиоидная наркомания, основанная на употреблении медицинских препаратов, унесла жизни полумиллиона американцев. Purdue Pharma и Сэклеры никогда не признавали ответственность за кризис.

План банкротства предполагает роспуск Purdue Pharma с передачей активов новой компании под управлением траста, созданного для борьбы с опиоидной наркоманией. Сэклеры в течение десяти лет должны будут заплатить порядка 4,3 миллиарда долларов в форме денежных средств и долей в благотворительных структурах.

Сделка освобождает от ответственности за ущерб от применения OxyContin и других опиоидных препаратов самих Сэклеров, сотни их сотрудников и компании, остающиеся в собственности семейства.