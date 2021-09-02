МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Американские фармацевтические компании ведут переговоры о возможности производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экспорта в третьи страны, рассказал в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко. Индонезия одобрила "Спутник V"

"Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект "Спутник V" – он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает "Спутник V", но для экспорта в третьи страны", — сказал собеседник на полях ВЭФ.

"В том числе", — сказал Родзянко, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с американскими компаниями по производству вакцины "Спутник V".

"Спутник V" — вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Схема вакцинации предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Защищенным человек считается через 21 день после введения второго компонента.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах, общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 миллиарда человек, — это более 50% населения Земли.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.