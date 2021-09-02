МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об отсутствии премьер-министра Японии на ВЭФ, отметил, что не все лидеры сейчас мобильны из-за пандемии, при этом форум открыт для всех, и мы надеемся, что Япония будет принимать участие в дальнейшем. Россия и Япония будут сотрудничать в области устойчивой энергетики

"Форум — он в целом открыт для всех лидеров региональных государств, но не все лидеры, естественно, в наше время достаточно мобильны, и как правило, большинство глав государств соблюдают определенный особый режим, связанный с санитарной обстановкой, поэтому, конечно, мы должны принимать это во внимание", — сказал он журналистам.

Песков напомнил, что Япония традиционно и достаточно регулярно принимала участие в ВЭФ.

"И мы надеемся, что будет принимать участие в дальнейшем. Форум, еще раз повторяю, открыт для региональных лидеров", — сказал он.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.