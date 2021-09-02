МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Вашингтон любит санкционные ограничения, применяет их сплошь и рядом, Москва не считает такую позицию конструктивной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ВЭФ. Песков прокомментировал участие Японии в ВЭФ

"Скажем так, наверное, вероятность продолжения Вашингтоном такой санкционной политики — она присутствует всегда. Мы знаем, что Вашингтон почему-то очень любит эти рестрикции и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран. Не считаем такую позицию конструктивной", — сказал Песков, отвечая на вопрос, увеличилась ли угроза новых санкций со стороны США в отношении России в последнее время.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.