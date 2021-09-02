Банк России ожидает роста ставки ФРС США уже в 2022 году
Банк России ожидает роста ставки ФРС США уже в 2022 году в среднем до 0,32%
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ ожидает роста ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США уже в 2022 году с текущих 0-0,25%, прогнозирует ее верхнюю границу в следующем году в среднем в 0,32%, следует из материалов регулятора.
ФРС США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор уже в одиннадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых.
Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.
https://1prime.ru/world/20210902/834590029.html
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