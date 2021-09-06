МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. События в Гвинее представляют определенные риски для зарубежных добывающих компаний, включая "Русал", из которых наиболее реальными являются повышение налогов или доли государства в добывающих компаниях, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. Аналитик рассказал, как ситуация в Гвинее отразится на стоимости алюминия

В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.

"Переворот в Гвинее оказывает сильное влияние на рост волатильности рынка алюминия, приводит к росту цен на бокситы, глинозем и, собственно, алюминий. Если высокие цены на алюминий, которые достигли максимальных за 10 лет значений, позитивны для "Русала", то в отношении бокситов создает для него определенные риски, поскольку на предприятия компании в Гвинее приходится до половины объемов добычи бокситов компанией", — считает аналитик.

Однако при этом он полагает, что влияние переворота в Гвинее будет хотя и сильным, но непродолжительным, поскольку экономика этой страны очень сильно зависит от добычи и вывоза природных ресурсов, включая бокситы. Nordgold продолжает работать в Гвинее в штатном режиме

"С этим будут вынуждены считаться любые новые власти Гвинеи. Думаю, мы вскоре услышим от новых властей заверения в том, что действующие соглашения останутся в силе, и это успокоит рынки. Риск затяжных гражданских конфликтов в Гвинее после свержения президента Конде, которые привели бы к остановке производства, я оцениваю как не очень значительный", — пояснил эксперт.

"Среди более реальных рисков при этом можно отметить определенную вероятность роста фискальной нагрузки на зарубежные добывающие компании либо на увеличение доли государства в доходах добывающих "дочек". Это может привести к росту издержек производителей", — добавил он.

Ранее один из основателей компании "Русал" Олег Дерипаска в своём Telegram-канал написал, что ситуация в Гвинее может серьезно встряхнуть алюминиевый рынок, "ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны".