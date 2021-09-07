ТОКИО, 7 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, комментируя предложение президента России Владимира Путина по созданию особого налогового режима на Курильских островах, заявил, что подобный режим не должен нарушать законодательства двух стран и нужно продолжать ведение конструктивного диалога с Москвой для создания условий, подходящих для подписания мирного договора. Назван порядок действий, если банкомат "съел" карту или "зажал" деньги

"Президент Путин на Восточном экономическом форуме озвучил идею создания специального режима на островах. Правительство Японии придерживается позицию, что подобный режим и проведение совместной экономической деятельности не должны идти вразрез с законодательством обоих государств", — подчеркнул Мотэги.

Глава МИД Японии также отметил, что российский лидер вновь упомянул абсурдность ситуации, когда между двумя странами до сих пор нет мирного договора.

"Основываясь на обозначенной позиции, мы бы хотели продолжить вести конструктивный диалог с Россией, чтобы создать подходящие условия для подписания мирного договора", — добавил японский министр.