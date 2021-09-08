ПЕКИН, 8 сен — ПРАЙМ. Директор евразийского департамента министерства коммерции КНР Ван Кайсюань заявил в среду, что, несмотря на пандемию, китайско-российское сотрудничество по крупным стратегическим проектам в области нефти и газа, атомной энергетики, авиации и космоса постоянно углубляется, а двусторонние инвестиции демонстрируют устойчивое развитие. Россиянам рассказали, сколько зарплат сразу нужно получить для счастья

"На фоне огромного влияния пандемии COVID-19 на мировую экономику, международную торговлю и инвестиции, Китай и Россия должны более тесно взаимодействовать, чтобы обеспечить непрерывные контакты и непрекращающееся сотрудничество", — заявил Ван Кайсюань на открытии Российско-китайского форума по инвестиционному сотрудничеству.

Вместе с тем он выразил надежду, что участвующие в форуме компании двух стран в полной мере воспользуются представленным случаем, чтобы изучить потенциал двустороннего инвестиционного сотрудничества и определить новые цели.

"В настоящее время углубляется китайско-российское сотрудничество по крупным стратегическим проектам в области нефти и газа, атомной энергетики, авиации, в космической сфере, в области базовой инфраструктуры, также устойчиво развиваются двусторонние инвестиции", — указал он. Россиян предупредили, какие деньги нельзя инвестировать

Ван Кайсюань также добавил, что "сторонам необходимо сосредоточиться на ключевых сферах, углублять сотрудничество в области сельского хозяйства, промышленности и научно-технологических инноваций".

По его словам, за первые семь месяцев 2021 года товарооборот Китая и России в сельскохозяйственной отрасли в годовом выражении вырос на 3%, составив 3,4 миллиарда долларов.

Он отметил, что в последние годы области сотрудничества двух стран непрерывно расширяются, постоянно появляются новые преимущества двустороннего сотрудничества.

"Мы надеемся, что обе стороны смогут найти больше точек соприкосновения в производственном секторе", — указал Ван Кайсюань, добавив, что в этой сфере у России и Китая уже есть демонстрационные проекты, такие как автозавод Great Wall Motor в Тульской области.

Он напомнил, что этот год станет завершающим в программе Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества, "наши страны имеют чрезвычайно хорошую основу для сотрудничества в области науки и техники". Эксперт объяснил, когда невыгодно досрочно гасить ипотеку

"В настоящее время в России широко известен AliExpress, успешно развивается сотрудничество компании Huawei и РФ, Didi (китайский конгломерат, владеющий одноименным сервисом такси) также расширяет свой бизнес в России. Мы надеемся, что компании обеих сторон в полной мере воспользуются своими дополнительными преимуществами, изучат новые возможности сотрудничества в цифровой экономике, 5G, биомедицине и других областях, а также создадут новые точки роста для сотрудничества", – отметил чиновник.

Российско-китайский форум по инвестиционному сотрудничеству проводится торгпредством России в Китае совместно с канцелярией иностранных дел города Сямэнь проведет на полях 21-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки CIFIT в Сямэне. Форум проходит также при участии министерства коммерции и представителей китайских компаний Greatwall, Haier, ZTE, Vanke, а также представителей госкорпорации "Росатом", Фонда "Сколково", Российской торговой компании.