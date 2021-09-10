ВАШИНГТОН, 10 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели стратегические переговоры по телефону, в ходе которых обсудили интересы двух государств, а также конкуренцию между США и Китаем, сообщил Белый дом. "По 100 не будет". Рынок нефти близок к точке кипения

Отмечается, что стороны обсудили ответственность обеих стран в том, чтобы конкуренция между Вашингтоном и Пекином не переросла в конфликт.

"Президент Джозеф Байден поговорил сегодня с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры провели широкие стратегические переговоры, в ходе которых обсудили сферы, в которых наши интересы совпадают, и области, где наши интересы, ценности и перспективы расходятся. Они договорились сотрудничать в обоих вопросах… Лидеры обсудили ответственность обеих стран в обеспечении того, чтобы конкуренция не перерастала в конфликт", — говорится в сообщении.

Байден также в ходе разговора выразил приверженность США своим интересам в обеспечении мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Си Цзиньпин заявил, что проводимая в последнее время политика Вашингтона по отношению к Пекину вызвала серьезные трудности в диалоге двух стран.

"Проводимая на протяжении определенного времени политика США в отношении Китая вызвала серьезные трудности между Пекином и Вашингтоном, что не соответствует коренным интересам народов двух стран и общим интересам всех стран мира", — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Он подчеркнул, что Китай и США остаются крупнейшей развивающейся и крупнейшей развитой странами, и от того, удастся ли Пекину и Вашингтону наладить свои отношения, зависит от будущее и судьба всего мира.