Лукашенко рассказал о планах закупить у России оружие на $1 миллиард
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о планах закупить у России оружие более чем на $1 млрд
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Минск намерен закупить у Москвы вооружение на сумму свыше одного миллиарда долларов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он добавил, что Белоруссия согласовала с Россией перечень вооружения, которое будет поставлено Минску до 2025 года.
"Я очень благодарен российскому руководству, военным и ВПК России за то, что они согласовали целый перечень вооружений, которые до 2025 года будут здесь", — заявил он.
Он добавил, что речь идет о порядка десяти самолетов.
"Они уже, часть, к нам поступили. Это вертолеты — несколько десятков, это ТОР-М2. Большие объемы, говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем вот это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками", — заявил белорусский президент.