МОСКВА 15 сен — ПРАЙМ. Инфраструктурный план американского президента Джо Байдена на сумму в 3,5 триллиона долларов несет в себе удары для экономики США. Новый документ, считают эксперты, оказывает давление на ВВП страны в долгосрочной перспективе.

В частности, реализация плана Байдена вызовет резкий скачок дефицита федерального бюджета и снижение ВВП, сообщает Fox Bussiness со ссылкой на новое исследование.

Принятие пакета по стимулированию экономики, который лежит в основе политики нового президента США, может сократить ВВП страны на 4% к 2050 году.

Помимо этого, отмечают специалисты, появляется риск роста федерального долга на 8,9%.

По плану, 3,5 триллиона долларов нужно будет потратить в следующие десять лет. В случае, если после указанных десяти лет расходы в таком объеме продолжатся, то госдолг США вырастет на 16,4% к 2050 году, ВВП — сократится на 4,8%.

Напомним, что план Байдена предполагает существенное сокращение поступление налогов от среднего класса. Другие факторы в программе:

оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком,



доступность всеобщего дошкольного образования,



создание общественных колледжей,



борьба с изменением климата,

расширение программ медицинской помощи.



Финансирование плана произойдет за счет увеличения налогов для богатых американцев и корпораций. Законодатели все еще обсуждают детали.Вопрос принятия плана вызвал раскол не только между партиями, но и внутри демократической партии, к которой принадлежит Байден.

"Я не поддержу законопроект на 3,5 триллиона долларов или какой-либо другой уровень дополнительных расходов без большей ясности в отношении того, почему Конгресс предпочитает игнорировать серьезные последствия инфляции и долга для существующих государственных программ", — прокомментировал ситуацию сенатор от Демократов Джо Манчин.