КИЕВ, 16 сен — ПРАЙМ. Власти Украины намерены привлечь в бюджет в следующем году 300 миллионов долларов в рамках приватизации госпредприятий, что на 33% меньше, чем в 2021 году, следует из данных в проекте госбюджета на 2022 год. Кабмин Украины готовится утвердить проект бюджета с дефицитом 3,5%

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду проект госбюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% и ростом ВВП 3,8%, на сектор безопасности и обороны будет предусмотрено 5,95% ВВП. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию.

"Поступления от приватизации государственного имущества и другие поступления, непосредственно связанные с процессом приватизации и кредитования предприятий, – 8 миллиардов гривен (около 300 миллионов долларов)", — говорится в документе, обнародованном на сайте парламента.

Доходы от приватизации государственных предприятий в 2020 году составили 2,25 миллиарда гривен (83 миллиона долларов). В этом году от аукционов, согласно госбюджету, планируют привлечь 12 миллиардов гривен (450 миллионов долларов).