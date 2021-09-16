МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило ожидания роста мирового ВВП до 6% по итогам года с 6,3%, прогнозировавшихся в июне, говорится в сентябрьском GEO — экономическом прогнозе агентства. Эмираты вложат 10 миллиардов фунтов в энергокомплекс Британии

"Восстановление мировой экономики быстро продолжается… Прогресс в вакцинации ограничивает влияние нового роста случаев заражения COVID-19 на экономическую активность в Европе и США. Но динамика вируса больше влияет на рост там, где показатели вакцинации остаются низкими", — говорится в сообщении агентства.

Так, прогноз динамики экономики еврозоны был повышен до 5,2% с 5%. Тем не менее, прогноз роста ВВП США был понижен до 6,2% с 6,8% в июньском прогнозе, поскольку, как отмечается в сообщении, перебои в товарных поставках ограничивают темпы восстановления экономики.

Кроме того, среднесрочное инфляционное давление усилилось, отмечают аналитики агентства. А хотя инфляция цен на товары в США должна ослабнуть в следующем году, постепенный рост инфляции цен на услуги не позволит базовой инфляции опуститься ниже 3% к концу следующего года, считает Fitch.

Агентство ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет ужесточение своей политики в ноябре.

Согласно докладу, в других развитых экономиках инфляционное давление менее интенсивно.

Агентство также ожидает роста ВВП Китая на 8,1% вместо 8,4% в июне, поскольку замедление рынка недвижимости сдержало внутренний спрос; прогнозы для нескольких других азиатских стран также были скорректированы вниз из-за роста заболеваемости ковидом и ужесточения карантинных ограничений, говорится в релизе.

В то же время прогнозы в отношении России, Мексики, Турции, Польши и ЮАР были повышены, отмечает агентство.