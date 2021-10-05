МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Масштабный проект президента США, общая стоимость которого 4,5 триллиона долларов, дорого обойдется американской экономике. Увеличатся государственный долг, дефицит бюджета, ВВП в перспективе уменьшится. "Инфраструктура Байдена" грозит рядовым американцам падением зарплат и потерей рабочих мест. Как ни парадоксально, сам план нацелен на их создание. Подробнее об этом рассказала колумнист РИА Новости Наталья Дембинская.

ИНЪЕКЦИЯ В ИНФРАСТРУКТУРУ

Проект модернизации и развития инфраструктуры Байден представил еще в конце марта, напомнила она. Триллион долларов предполагается выделить на производственные проекты, и еще в три раза больше — на социальные расходы, борьбу с бедностью и защиту окружающей среды.

Дембинская отмечает, что это называют "инъекцией в инфраструктуру". В планах на ближайшие десять лет обновление дорог, мостов, систем водоснабжения. Большое внимание будет уделяться борьбе с изменением климата — развитию "зеленого" транспорта. Появится полмиллиона зарядных станций для электромобилей, множество пешеходных зон и велодорожек. Усовершенствуют электросети, обеспечат доступ к интернету в городах и поселках, где с этим возникают трудности. Украина раскрыла план спасения страны от морозов

В энергетике основная ставка будет сделана на экологию, чтобы к 2035 году "освободиться от углеродного загрязнения".

Как пишет Дембинская, Байден уверен, что "это заложит основу для устойчивого роста". По его мнению, "проект не только поднимет экономику и уровень жизни, но и поможет в борьбе за мировое лидерство, поскольку "именно глобальные вложения в инфраструктуру в прошлом не раз двигали США вперед".

Причем все эти инициативы должны создавать по два миллиона рабочих мест в год. Очень важный фактор — в Штатах высокая безработица, хотя и снижается с июля по мере восстановления экономики. Летом больше всего вакансий открылось в индустрии отдыха и развлечений (380 тысяч) и сфере образования (221 тысяча).

КОМУ ПЛАТИТЬ?

Колумнист РИА Новости отметила, что этот проект был в планах еще у Барака Обамы и даже звучал в предвыборной кампании Дональда Трампа. Но предшественникам Байдена не удалось убедить конгресс дать им зеленый свет. И в этот раз история повторяется.

Проблема в том, что деньги Байден планирует получить в основном за счет повышения налогов. Так, предлагается увеличить корпоративную ставку с нынешних 21 до 28%. Это, по сути, обнулит все послабления для бизнеса, которые были введены администрацией Трампа в 2017-м году.

Бывший глава Белого дома радикально сократил сборы с корпораций, чтобы повысить конкурентоспособность американских предпринимателей. В рамках крупнейшей за 30 лет реформы корпоративный налог на прибыль снизили с 35 до 21%.

Экономисты уже просчитали последствия. На их взгляд, изменение налоговой системы сократит внутренние инвестиции. А значит, рабочих мест, наоборот, поубавится, зарплата снизится, что в итоге ударит и по среднему классу.

В Moody's Analytics указали на сомнительность затеи Байдена, отметив, что "уже в 2022-м занятость сократится на 23 тысячи рабочих мест, поскольку более высокие корпоративные налоги вступят в силу, а расходы на инфраструктуру начнутся позже".

ТРИЛЛИОННЫЙ СПИСОК ЖЕЛАНИЙ

Критики называют план американского президента "еще одним вишлистом левых на несколько триллионов долларов". И сравнивают с расходами на пандемию: половина денег ушла непонятно куда, оставив рекордно высокий государственный долг и огромную дыру в бюджете.

Проект к тому же вовсе не инфраструктурный: 621 миллиард — на транспорт, 400 — на программы помощи и адаптации пожилых людей и людей с инвалидностью, 300 — на малый бизнес, 180 — на научные исследования и разработки.

По мнению республиканцев, не надо вводить людей в заблуждение. Если говорить действительно об инфраструктуре, останутся 115 миллиардов на модернизацию автомагистралей, дорог и главных улиц. Плюс 25 миллиардов — на аэропорты. И еще 17 — на внутреннее водное сообщение, порты и паромы. После дебатов, продолжавшихся несколько месяцев, сенат наконец принял пакет инициатив на сумму 1,2 триллиона. Теперь его должна утвердить палата представителей. Bloomberg: мир ожидает глобальный кризис из-за цен на энергоресурсы

Но, как отмечает Дембинская, по-прежнему под вопросом остаются дополнительные 3,5 триллиона, на которых настаивают левые демократы. Эти средства хотят направить на климатические инициативы, социальную сферу, образование и здравоохранение. Умеренное крыло партии в целом согласно на законопроект, однако хотело бы уменьшить расходную часть. Демократы рассчитывают принять документ с использованием процедурного инструмента, известного как "согласование бюджета". Это позволит обойти законодателей Республиканской партии. Хотя противостояния все равно не избежать.

"Судя по исследованию Wharton School при Университете Пенсильвании, единственное, что план Байдена способен увеличить, — так это федеральный долг: еще на 8,9% через десять лет. В остальном это катастрофа для инвесторов, работников и налогоплательщиков. При этом ВВП упадет на 4% и может сократиться еще на пять к 2050 году", — подчеркнула колумнист РИА Новости.

УПЕРЛИСЬ В ПОТОЛОК

В разгар пандемии из-за огромных расходов и работающего на полную мощность печатного станка госдолг США уже превысил размер экономики. По многим прогнозам, это должно было случиться только через десять лет, однако на деле это произошло гораздо раньше — на поддержку национального хозяйства потратили слишком много.

В 2020-м власти закачали в экономику почти девять триллионов долларов. К концу марта долг достиг 101% ВВП. Подобное случалось лишь однажды, сразу после Второй мировой войны, в 1946-м. И теперь американские финансы уперлись в законодательно установленный максимум заимствований — 28,5 триллиона долларов.

На этом фоне очередной многотриллионный проект Байдена выглядит бомбой замедленного действия, которую заложат под американскую экономику.