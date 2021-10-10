ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт — ПРАЙМ. Часть россиян была исключена из санкционного списка США в обмен на согласие на визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". СМИ: Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд

Старший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетит Россию 11-13 октября и встретится с высокопоставленными представителями РФ.

Визит Виктории Нуланд в Россию был инициативой США, подчеркнула Захарова.

"Вопрос (с визитом Нуланд — ред.) был решен на паритетных началах. Да, она будет в Российской Федерации", — заявила официальный представитель МИД России.

По словам Захаровой, поскольку Нуланд ранее находилась под санкциями РФ, США в ответ сняли ограничения на российских представителей в своих санкционных списках. С кого именно, Захарова не уточнила.