США исключили часть россиян из санкционного списка
Захарова сообщила о снятии американских санкций с части россиян в обмен на визит Нуланд в РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт — ПРАЙМ. Часть россиян была исключена из санкционного списка США в обмен на согласие на визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Старший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетит Россию 11-13 октября и встретится с высокопоставленными представителями РФ.
Визит Виктории Нуланд в Россию был инициативой США, подчеркнула Захарова.
"Вопрос (с визитом Нуланд — ред.) был решен на паритетных началах. Да, она будет в Российской Федерации", — заявила официальный представитель МИД России.
По словам Захаровой, поскольку Нуланд ранее находилась под санкциями РФ, США в ответ сняли ограничения на российских представителей в своих санкционных списках. С кого именно, Захарова не уточнила.
https://1prime.ru/world/20211010/834928116.html
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