МИНСК, 14 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС нужно опережающими темпами выходить на использование национальных валют в торговле. В ЕЭК рассказали о планах формирования общего рынка газа ЕАЭС

"Нельзя обойти вопрос расширения использования национальных валют. Чрезмерное использование в расчетах той или иной иностранной валюты лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, угрожает безопасности. Где, как не в ЕАЭC, нам следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют?" — сказал Лукашенко в четверг, выступая на заседание Высшего евразийского экономического совета, который проходит в онлайн-формате.

Он считает, что финансовая инфраструктура ЕАЭС требует дальнейшего совершенствования, в том числе для поддержки промышленной кооперации. "Для увеличения количества совместных проектов с высокой интеграционной составляющей нужно обеспечить доступ к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой. Для этого надо изменить формат работы Евразийского банка развития. Главные недостатки в его нынешней модели — высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам", — отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко также призвал развивать импортозамещение в ЕАЭС, промышленную кооперацию, а также выступил за создание наднациональных евразийских компаний. Белоруссия отрицает влияние санкций на выполнение бюджетных обязательств

"Чтобы избежать протекционизма на национальном уровне, необходимо максимально использовать промышленные мощности и ресурсы наших стран, а они немалые. Важно не просто содействовать производственному сотрудничеству, но и стимулировать более продвинутые формы кооперации путем создания наднациональных евразийских компаний или консорциумов", — сказал Лукашенко в четверг на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проходит в онлайн-формате.

Глава белорусского государства заявил, что "в ЕАЭС пока слишком мало сделано по импортозамещению". По его мнению, "этот процесс должен быть увязан с промышленной кооперацией в союзе".