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Спрогнозировано, когда микрочипов станет хватать
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Автомобильному рынку не будет хватать чипов весь 2022 год, спрогнозировал вице-президент Bosch China Цзян Цзянь во время China Auto Supply Chain Conference, сообщает Bloomberg. По... ПРАЙМ, 17.10.2021
авто, бизнес, экономика, мировая экономика, технологии, новости, микрочипы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Автомобильному рынку не будет хватать чипов весь 2022 год, спрогнозировал вице-президент Bosch China Цзян Цзянь во время China Auto Supply Chain Conference, сообщает Bloomberg.
По данным топ-менеджера, в июле производители микрочипов смогли выполнить лишь 20% от заказов и большая часть заказов до сих пор остается невыполненной.
Цзян Цзянь считает, что дефицит будет сокращаться, и разрыв между спросом и предложением в 2022 году станет в 5 раз меньше, чем в первой половине 2021 года.