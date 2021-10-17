МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Автомобильному рынку не будет хватать чипов весь 2022 год, спрогнозировал вице-президент Bosch China Цзян Цзянь во время China Auto Supply Chain Conference, сообщает Bloomberg.

По данным топ-менеджера, в июле производители микрочипов смогли выполнить лишь 20% от заказов и большая часть заказов до сих пор остается невыполненной.

Цзян Цзянь считает, что дефицит будет сокращаться, и разрыв между спросом и предложением в 2022 году станет в 5 раз меньше, чем в первой половине 2021 года.