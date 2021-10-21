МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group по итогам первых девяти месяцев 2021 года выросла в 2,3 раза в годовом выражении — до 25,177 миллиарда шведских крон (около 2,9 миллиарда долларов), следует из отчетности автопроизводителя. "АвтоВАЗ" снова поднял цены на Lada

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 12,19 шведской кроны (1,4 доллара) против 4,97 кроны (0,6 доллара) годом ранее. Объем продаж компании вырос на 11,7%, до 269,838 миллиарда крон (31,3 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала прибыль Volvo увеличилась на 20% в годовом выражении — до 7,1 миллиарда шведских крон (824 миллиона долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 3,47 шведской кроны (0,4 доллара) против 2,81 шведской кроны (0,32 доллара) годом ранее. Объем продаж компании вырос на 11%, до 85,258 миллиарда крон (9,9 миллиарда долларов).

"В течение третьего квартала 2021 года спрос на продукты и услуги Volvo Group был хорошим на большинстве рынков по всему миру… Однако на квартал повлияла нехватка полупроводников, других компонентов и грузовых мощностей, что привело к сбоям в производстве и увеличению затрат", — приводятся в отчетности слова президента и гендиректора Volvo Мартина Лундстедта (Martin Lundstedt).

Компания Volvo, основанная в 1927 году, является одним из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге.