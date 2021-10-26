МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Одним из главных вопросов экстренной встречи министров стран ЕС, прошедшей 26 октября в Брюсселе, стал механизм объединенных закупок газа для противостояния политике "Газпрома". К чему привели обсуждения — в материале "Прайма". В Киеве рассказали, как ответят России в случае прекращения поставок газа

ПРИШЛА ЗИМА — РОССИЯ ВИНОВАТА

Брюссельской встрече предшествовал ряд заявлений видных европейских чиновников. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заметил, что Евросоюз каждые пять-десять лет переживает энергетические кризисы, и было бы полезно иметь инструменты для борьбы с ними.

А еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Старый свет слишком сильно зависит от природного газа. Зависимость региона от импорта голубого топлива в последние годы только увеличивается, несмотря на усилия Еврокомиссии, посетовала чиновница и призвала "изменить эту тенденцию". Одним из инструментов для этого, по мнению европейских чиновников, могла бы стать консолидированная закупка топлива Евросоюзом. С такой идеей Франция и Испания выступили 4 октября, призвав Европу к "скоординированному ответу на скачок мировых цен на энергоносители для защиты беднейших граждан, конкурентоспособности ее предприятий и плана по сокращению выбросов парниковых газов на период до 2050 года".

"Россия, как крупнейший экспортер природного газа и угля, получает прибыли от внезапного скачка цен на глобальных энергетических рынках, — написала германская Handelsblatt. — При этом в финансовом отношении Москва оказывается полностью неуязвимой для нас. И это несмотря на все наши санкции. А вот самое обидное: несмотря на все это, мы не можем Россию наказать. 600 миллиардов долларов валютных резервов, полная государственная казна и ожидающийся профицит бюджета — все это усиливает Путина". Признавая, что "изменить что-то в ближайшее время в этой вынужденной двойственности наших действий нам не удастся — у нас пока нет альтернативы российским нефти и газу", издание призывает "первым делом снизить покупки из России чего бы то ни было". В Германии не увидели угроз из-за сертификации "Северного потока 2"

"Мы видим беспрецедентный скачок цен на энергоносители, — заявила министр финансов Испании Надия Кальвино на встрече министров финансов Евросоюза на прошлой неделе. — Это не та проблема, которую мы можем решить на национальном уровне, нам нужен скоординированный европейский ответ". В качестве примера она указала на успешный опыт совместных закупкок вакцин против коронавируса. В рамках закупок препаратов против COVID-19 Еврокомиссия вела переговоры в качестве представителя всех стран союза, что привело к получению более низкой цены на препараты.

Теперь этот опыт ЕС хочет применить для закупок газа: еврочиновники предлагают создать централизованную европейскую платформу для покупки природного газа, на которой будет присутствовать множество продавцов газа, но только один покупатель — Еврокомиссия. "Нам необходим высокоинтегрированный европейский энергетический рынок, основанный на рыночных механизмах и хорошем взаимодействии в качестве решения проблемы ценовых шоков", — отмечается в совместном заявлении стран, принявших участие в брюссельском саммите во вторник. Однако никаких конкретных решений по итогам встречи озвучено не было.

"СКЛАДЧИНА" НЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ

"Я не верю в перспективу самой идеи совместных закупок природного газа, так как ими занимаются не страны, а компании, которые конкурируют между собой", — заявил накануне экстренного заседания министров ЕС генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Разжижение Европы: чем еще решили пригрозить "Газпрому"

"Само предложение закупать природный газ в свое время подбрасывали через польского председателя Европейского совета Донадьда Туска, — напомнил заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. — Насколько я понимаю, она не встретила понимания тогда и не встречает сейчас, поскольку не имеет особого смысла, кроме ограничения суверенитета национальных правительств в области энергетики. Не говоря уже о том, что предложение идет в разрез с декларируемыми рыночными практиками ЕС".

Специалист выразил непонимание вероятного механизма покупки и распределения газа в Евросоюзе как такового. "Гораздо проще было бы распространить практику некоторых стран ЕС, которые обязывают компании, работающие на внутреннем рынке, создавать запасы газа перед отопительным сезоном, — рассудил эксперт. — Однако в комбинации с заморозкой цен для конечных потребителей эта схема будет подрывать основы бизнеса этих компаний".

При этом заместитель директора ФНЭБ заметил, что едва ли в Германии может взять верх позиция, нацеленная против развития сотрудничества с Москвой в энергетической сфере. "Скорее такое возможно в некой "Антигермании". Выстраивая и поддерживая долгосрочные отношения с Россией как с ключевым и самым надежным поставщиком газа, Берлин получил возможность покупать газ по привлекательным ценам. Как раз из-за отсутствия новых контрактов с "Газпромом" и несвоевременного пуска "Северного потока — 2" возникают риски, что газа не будет хватать и что Германии придется покупать его по заоблачным спотовым ценам", — подытожил Гривач.