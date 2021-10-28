МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Переговоры по поставкам российского газа в Молдавию зашли в тупик. Это не удивительно, ведь на кону не только деньги, но и перспектива утраты "Газпромом" всех своих активов в республике. Подробности — в материале "Прайма". В отключке. Чем закончится отключение Украины от российской энергосистемы

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ

Очередная встреча представителей "Газпрома" и правительства Молдавии, которая состоялась 27 октября в Санкт-Петербурге, закончилась безрезультатно. Прежний контракт не продлён, новый не подписан. "Миллеру будет очень сложно вести переговоры с молдавским вице-премьером Андреем Спыну, потому что у того уникально сильная переговорная позиция: "600 долларов — это много, дайте по 300, а если не дадите по 300, мы купим в другом месте по 1200"", — иронизировали молдавские СМИ накануне переговоров в Санкт-Петербурге. Прогноз журналистов оправдался.

Напомним, "Газпром" предлагает Кишиневу покупать газ по цене значительно ниже европейской, но при условии погашения в течение трех лет накопленного молдаванами долга в размере 709 млн долларов. "Представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности, — отмечал официальный представитель "Газпрома2 Сергей Куприянов. — Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно". Он предупредил, что если Кишинев не выплатит долг, поставки российского газа в Молдавию будут приостановлены с 1 декабря.

Однако на Западе рассматривают сложившуюся ситуацию с чисто политической точки зрения. Накануне встречи в Санкт-Петербурге британская Financial Times заявила со ссылкой на свои источники, что главным условием получения скидки на газ Москва якобы назвала отсрочку выполнения Кишиневом договоренностей с ЕС, касающихся реформирования энергетического рынка Молдавии. В связи с этим британское издание в очередной раз обвинило Кремль в использовании поставок природного газа в качестве инструмента политического воздействия. Все на одного: Евросоюз придумал новое оружие против "Газпрома"

"Подоплека статьи в Financial Times, скорее всего связана с отказом "Газпрома" включать в новый долгосрочный контракт "особые условия", подобные тем, которые действовали в предыдущем соглашении, — считает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. — Летом цена на газ для Молдовы привязывалась к споту, поскольку на спотовом рынке в теплые месяцы стоимость энергоносителя ниже. А зимой, когда спотовые цены выше, она рассчитывалась исходя из стоимости нефтепродуктов. В итоге весь год у Молдавии были комфортные цены на природный газ".

Теперь же "Газпром", видимо, настаивает на привязке новой контрактной цены исключительно к споту, за что долго боролся Евросоюз, в который сейчас так активно стремится Молдова. "Кишинев четко дает понять, что выступает против евразийской интеграции, за европейскую. Значит, и принципы закупок газа должны соответствовать принятым в ЕС. На этом настаивала сама Еврокомиссия. А Financial Times просто дофантазировала", — заключает Юшков.

ВЫСОКАЯ СТАВКА

Тем не менее, для прозападных властей Молдавии либеральная реформа энергетического сектора является вопросом стратегической важности. "С одной стороны, Кишинев показывает, что проводит реформы европейской направленности, унифицирует законодательство со стандартами ЕС, демонстрирует Брюсселю свою лояльность, — объясняет Игорь Юшков. — С другой — у него чисто меркантильный интерес: под либерализацией имеется ввиду, прежде всего, разделение "Молдовагаза", который, будучи наполовину собственностью "Газпрома", является его должником. Разделив этого оператора, Кишинев рассчитывает отказаться от долговых обязательств перед российским холдингом. Еще одна цель — отказать "Газпрому" в праве собственности на газопровод, согласно стандартам все того же Евросоюза. Забрав у российской компании "трубу", Кишинев оставит "Молдовагаз" без реальных активов, сделав оператора "пустышкой2. Так что речь идет о фактической девальвации собственности "Газпрома" в Молдавии". "Шоковая ситуация": у США осталось нефти на полтора месяца

Неудивительно, что на помощь Кишиневу сразу бросились главные европейские борцы с "Газпромом" — польская нефтегазовая компания PGNiG пообещала поставить в Молдавию 1 млн кубометров газа, такой же объем вызвались предоставить Нидерланды, а Еврокомиссия в лице ее председателя Урсулы фон дер Ляйен пообещала профинансировать эти поставки, выделив для этого 60 млн евро.

Кстати, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, говоря о контракте с PGNiG, отказалась назвать согласованную с польским поставщиком стоимость объема, который тот намерен поставить в республику, сославшись на коммерческую тайну. Однако она призналась, что цена за 1 тыс. кубометров составила примерно 1 тыс. долларов. Отметим, что молдавская госкомпания "Энергоком" на этой неделе объявляла тендеры на поставку газа в страну по цене европейского газового хаба TTF, то есть около цены, названной Гаврилицей.

Впрочем, приобретение у PGNiG и Vitol 2 млн кубометров природного газа — это чисто символический шаг: Молдавия потребляет 3 млрд кубометров голубого топлива в год. Ранее в Совете национальной безопасности Украины обсуждали предоставление Молдавии 16 млн кубометров газа с возвратом до конца отопительного сезона. Однако, судя по данным операторов, никаких итоговых решений принято не было и газ не поставлялся.

Зато, по информации молдавской газеты "Экономическая правда", "Нафтогаз Украины" и молдавский "Энергоком" подписали рамочное соглашение на поставку в случае необходимости до 700 млн кубометров газа. При этом понятно, что Киев собирается продавать молдаванам импортный газ, который сам купит в Европе, добавит свою маржу и поставит в Молдавию. При такой схеме цена топлива для Кишинева окажется еще выше европейской. Поэтому эксперты уверены, что до практической реализации этого соглашения дело не дойдет и очередная попытка Украины нажиться на чужих проблемах обречена на провал.

Сейчас очевидно одно: получить существенные объемы газа из европейских стран по ценам, сопоставимым с предлагаемыми "Газпромом", Молдавии не удастся. В этой ситуации Кишиневу либо придется забыть про свои планы отобрать активы "Газпрома", либо брюссельские стратеги решат, что политические цели Кишинева важнее интересов европейцев и возьмут режим Майи Санду на полное финансовое и энергетическое обеспечение.