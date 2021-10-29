МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первых девяти месяцев 2021 года составила 14,17 миллиарда долларов против убытка в 2,37 миллиарда долларов годом ранее, говорится в отчетности компании. Chevron за 9 месяцев получил чистую прибыль против убытка годом ранее

Выручка компании выросла в 1,5 раза и составила 200,675 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила в отчетном периоде 3,31 доллара против убытка в 0,55 доллара годом ранее.

В третьем квартале чистая прибыль ExxonMobil составила 6,75 миллиарда долларов против убытка в 680 миллионов долларов за аналогичный период 2020 года. Прибыль на акцию составила 1,57 доллара против убытка в 0,15 доллара год назад. Квартальная выручка увеличилась в 1,6 раза и составила 73,786 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне в 71,02 миллиарда долларов.

Добыча углеводородов в третьем квартале снизилась на 0,2% и составила 3,665 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

"Все три наших основных бизнеса показали прибыль в течение квартала благодаря активному производству и контролю над расходами, а также увеличению объемов реализации и росту спроса на топливо", — приводятся в релизе слова председателя и главного исполнительного директора компании Даррена Вудса (Darren Woods).

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В России компания участвует в проекте "Сахалин-1" — разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у "Роснефти" и индийской ONGC).