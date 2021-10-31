МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco по итогам третьего квартала 2021 года получила чистую прибыль на уровне 30,4 миллиарда долларов, что на 158% или почти в 2,6 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в сообщении компании. СМИ: прогноз Путина о ценах на нефть встревожил США и Японию

"Рост чистой прибыли, главным образом, стал результатом увеличения цен на нефть и объемов продаж, а также хорошей маржой в секторе переработки и нефтехимии, что подкреплялось восстановлением спроса на мировом энергетическом рынке, а также экономической активности на ключевых рынках", — объясняет компания.

Свободный денежный поток компании в отчетном периоде вырос в 2,3 раза, до 28,7 миллиарда долларов. Кроме того, компания объявила о выплате дивидендов за III квартал в объеме 18,8 миллиарда долларов.