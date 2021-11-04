МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Cтраны Европы будут вынуждены забыть про евросолидарность и начать жесткую конкуренцию за газ и электроэнергию, чтобы не замерзнуть от холода этой зимой. Об этом предупредили аналитики Bloomberg. Насколько реальна эта угроза, разбирался "Прайм". OMV: Вторая нитка "Северного потока-2" будет заполнена до конца года

МАЛОВАТО БУДЕТ

Заполненность газовых хранилищ Европы сейчас составляет 77%, свидетельствуют данные AGSI+. Объем топлива почти на 20% ниже, чем год назад: 852,2 терраватт-часа (TWh) против 1057 TWh. До сегодняшнего уровня в прошлом году объем газовых запасов снизился только к 28 декабря, то есть опережение прошлогоднего графика расходования газа составляет практически два месяца.

В отдельных странах ситуация еще хуже. В Австрии хранилища заполнены на 54%, газовые запасы находятся на уровне 26 января. Хуже ситуация только в Словакии — там уровень запасов газа соответствует 28 января. Как будто отопительный сезон в стране длится уже четыре месяца, хотя на самом деле он начался только 1 октября.

Чуть лучше обстановка в Дании и Нидерландах — запасы газа там на уровне 25 января и 10 января. Понятно, что именно этим странам (с примкнувшей к ним Германией, где запасы газа находятся на уровне 3 января) будет труднее всего дотянуть до конца отопительного сезона.

Именно они могут стать главными участниками газовых "голодных игр". При этом следует иметь ввиду, что все эти страны — крупные транзитеры газа: в Австрии и Нидерландах находятся крупнейшие европейские газовые хабы — Баумгартен и TTF соответственно, через Данию проходят основные газопроводы из Норвегии, Германия и Словакия — главные пункты распределения российского газа, поступающего по "Северному потоку". Так что все они в любой момент могут организовать себе "виртуальный реверс", перекупая топливо из проходящих по их территории газопроводов. А в самом крайнем случае — и просто перекрывая транзит в соседние государства. Кишиневская стратегическая операция: у "Газпрома" хотят отнять активы

"За последние двадцать лет угрозы остановить транзит уже звучали в нескольких странах", — цитирует Bloomberg главу итальянской газовой компании Snam Марко Алвера. В этом году эти угрозы могут реализоваться. "Если станет очень холодно, то даже в Европе вы увидите, как правительства разных стран говорят: "Я собираюсь принять срочные меры безопасности: у меня есть газ внутри моих границ, который никто не сможет экспортировать в течение следующих двух недель, — уверен Алвер. — В конце концов, главный политический приоритет любого правительства — сохранить свой электорат".

Аналитики Bloomberg называют самым вероятным зачинщиком европейских газовых войн Норвегию. В Норвегии, одном из крупнейших экспортеров энергии в Европе, цены на электроэнергию с прошлого года выросли в семь раз. В связи с этим Трюгве Ведум, лидер Центристской партии, призвал национальный парламент оценить законность сокращения продаж нефти и газа в ЕС.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Впрочем, по мнению экспертов, более вероятным сценарием европейской энергетической войны является не прекращение транзита газа, а остановка экспорта электроэнергии странами Евросоюза. "Столкнувшись с настоящим кризисом и перспективой отключения электроэнергии, политики могут решить приостановить ее экспорт для защиты своих избирателей", — цитирует Bloomberg директорf Aurora Energy Research Ltd Бенджамина Колли.

В связи с этим агентство указывает на недавнее заявление президента Сербии Александра Вучича о готовности запретить экспорт электроэнергии, чтобы "у граждан было тепло в домах. Еще один потенциальный очаг внутриевропейской энергетической войны — Великобритания. Все на одного: Евросоюз придумал новое оружие против "Газпрома"

После Brexit на нее не распространяются принципы энергетической солидарности, что открывает широкие юридические возможности для сокращения экспорта электроэнергии в страну. Этим активно пользуются страны, с которыми Лондон испортил отношения в последнее время. Ирландия уже несколько раз отключала поставки электроэнергии в Британию со своих ветровых электростанций, ссылаясь на безветрие.

Теперь Франция угрожает ограничить подачу электроэнергии на Нормандские острова Великобритании из-за спора по поводу рыболовных вод. На прошлой неделе рыболовный конфликт резко обострился после того, к французские пограничники задержали в своих территориальных водах два британских рыболовных траулера, конфисковали их улов и возбудили уголовные дела на членов экипажей.

Лондон, в свою очередь, обвинил французов в политизации спора по поводу лицензий на вылов рыбы. Так что, если Париж решит отключить рубильник для Великобритании, это не станет сюрпризом. Напомним, что, несмотря на большие месторождения нефти и газа в Северном море, Великобритания является нетто-импортером электроэнергии и газа, получая их из стран Евросоюза.

ВСЕ ПРОТИВ ВСЕХ

Ситуацию усугубляет то, что Евросоюз сегодня расколот, как никогда. По каждому важному вопросу формируются две-три коалиции стран, не согласных между собой. Энергетическая политика здесь не является исключением.

Например, в вопросе о противодействии энергетическому кризису к сегодняшнему дню сформировались три группировки. Испания, Франция, Италия, Греция, Чехия и Румыния считают, что Евросоюз должен разработать и запустить программу по совместной закупке газа. Польша, Венгрия, Мальта и Словакия предлагают вместо этого замедлить переход к „зеленой экономике". Германия, Бельгия и Швеция заявляют, что ЕС, напротив, должен активизировать переход к ВИЭ, чтобы снизить зависимость от дорогого ископаемого топлива. "Шоковая ситуация": у США осталось нефти на полтора месяца

Еще один раскол наметился в вопросе о перспективах атомной энергетики. Десять стран — Болгария, Чехия, Финляндия, Франция, Венгрия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия и Швеция — требуют от Брюсселя признать атомную энергетику "зеленой" и снять любые ограничения на ее развитие. "Ядерная энергия — это часть решения проблемы климатической нейтральности", — заявил министр энергетики Финляндии Мика Линтиля на заседании Энергетического совета ЕС 26 октября. Против строительства новых АЭС выступают Австрия, Дания, Люксембург, Греция, Кипр и Мальта. Их молчаливо поддерживает Германия. Которая уже отказалась от использования атомной энергии, а также практически все "зеленые" партии Европы.

Еще один предмет энергетических споров — использование газа в качестве переходного топлива от традиционных источников энергии к возобновляемым. Польша, Венгрия, Чехия, Румыния, Болгария и Словакия утверждают, что им нужен газ, чтобы избавиться от угля, который больше загрязняет окружающую среду. Их поддерживают Греция, Кипр, Мальта и Германия. Однако "зеленое" лобби в Брюсселе пока не позволяет признать природный газ "зеленым" топливом. "Если цены на электроэнергию высоки, это связано именно с высокими ценами на газ, поэтому мы должны рассмотреть возможность ускоренного перехода к более дешевой энергии, например, к возобновляемым источникам энергии", — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен во время визита в Эстонию 5 октября. Ваш дом – "Газпром": Китай оставляет Европу без газа

По поводу функционирования европейского рынка электроэнергии в ЕС тоже нет единого мнения. Франция, которая получает большую часть электроэнергии от АЭС, призвала пересмотреть европейские правила установления цен на электроэнергию. Париж считает несправедливой ситуацию, когда страна производит огромное количество дешевой атомной энергии, но при этом французские предприятия вынуждены платить за электричество по общеевропейским тарифам, которые привязаны к цене ископаемого топлива и выросли с начала года втрое. Францию в этом вопросе поддержала Испания, однако все остальные страны выступили против каких-либо реформ.

"Европейский рынок электроэнергии хорошо функционировал в течение многих лет с действительно конкурентоспособными ценами, — высказал их общую точку зрения министр энергетики Люксембурга Клод Турмес. — Вмешательство в его функционирование может быть чрезвычайно опасным. Это может подорвать всякое доверие к этому рынку".

Очевидно, что в обстановке споров всех со всеми любой ухудшение ситуации на энергетическом рынке может стать спусковым крючком для серии взаимных отключений электричества и остановок прокачки газа. Просто для того, чтобы доказать оппонентам: они не правы.