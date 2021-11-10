МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могут встретиться лично в начале 2022 года, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на осведомленные источники. Байден продлил на год запрет на инвестиции США в ряд китайских компаний

До конца 2021 года, как отмечает издание, лидеры двух стран побеседуют в режиме онлайн, а в 2022-м году увидятся лично. Президенты обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве в минувшем июне.

Сообщается, что детали переговоров еще не согласованы, в связи с чем намеченные переговоры пока не комментирует ни одна из сторон. При этом 9 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры нужны, и общение президентов необходимо продолжать, и в то же время он отметил, что "четких сроков пока нет". Со своей стороны, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ей нечего сообщить о какой-либо встрече.

Ранее пресс-секретарь российского президента Песков заявлял, что у России и США есть взаимные запросы по противодействию киберпреступности. Межгосударственный диалог в этой области активно развивается, и Песков назвал это сотрудничество продуктивным.

Прошлые переговоры Путина и Байдена состоялись 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Политики общались в течение трех с половиной часов.