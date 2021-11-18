АБУ-ДАБИ, 18 ноя — ПРАЙМ. Вопрос создания зоны свободной торговли между Объединенными Арабскими Эмиратами и странами-участница Евразийского экономического союза обсуждался на межправкомиссии РФ и ОАЭ, рассказал журналистам итоги встречи глава Минпромторга Денис Мантуров. Мантуров рассказал о закрытии кафе и ресторанов после введения QR-кодов

"Обсуждалась тема, а мы являемся участниками Евразийском экономической комиссии (регулирующий орган ЕАЭС — ред.), по зоне свободной торговли между Эмиратами и ЕАЭС", — рассказал Мантуров.

Он отметил, что "это обсуждалась достаточно подробно, активно, мы постарались со своей стороны описать, как это происходило с другими странами — Вьетнамом, Ираном, Сербией, Сингапуром, со странами, с которыми у нас сегодня идёт взаимодействие по этой части — Египет, Индия".

"Мы всячески будем оказывать содействие им (ЕЭК — ред.), потому что мы крайне в этом заинтересованы", — добавил министр.

Мантуров рассказал, что ОАЭ сами подали заявку в ЕЭК о зоне свободной торговли. Он напомнил, что в прошлом году товарооборот между Россией и ОАЭ составил 3,3 миллиарда долларов, и "взяв параметры прошлого года и этого года, если мы приблизимся, или может быть коснёмся 5 миллиардов долларов в этом году — это рекорд рекордов".

"И в основном это экспорт — поэтому нам это (ЗСТ — ред.) точно крайне интересно. Ну, и для коллег перспектива появления той продукции, в поставках которой они заинтересованы на наш российский рынок, мы тоже будем обсуждать", — заключил глава Минпромторга.