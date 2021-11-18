МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по рейтингам Ford Motor до позитивного с негативного, говорится в релизе агентства. Fitch подтвердило рейтинг "Газпрома"

Долгосрочные рейтинги эмитента компании в национальной и иностранной валютах остались на уровне "BB+".

"При продолжающемся сокращении затрат и улучшении объемов продаж, прибыль и денежный поток Ford Motor в 2022 и 2023 годах должны быть лучше наших предыдущих прогнозов", — прокомментировало свое решение агентство.

Позитивный прогноз отражает увеличение вероятности того, что агентство может рассмотреть повышение рейтинга в следующие 1-1,5 года. В этом вопросе S&P будет учитывать улучшение показателей операционной деятельности, поддерживающее более здоровый свободный денежный поток и сильную ликвидность на фоне перебоев поставок и инфляционных условий.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.