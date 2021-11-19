ЕРЕВАН, 19 ноя — ПРАЙМ. Необходимо сделать все, чтобы исключить серые схемы работы на едином рынке Евразиийского экономического союза, действенной мерой здесь является маркировка товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. План по обеспечению сырьем металлургических предприятий утвержден в ЕАЭС

"Нужно делать все возможное, чтобы исключить серые схемы работы на едином рынке. Как показала практика последних лет, один из наиболее действенных механизмов для этого — это маркировка товаров", — сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

По его словам, уже организована маркировка обуви, парфюмерии, шин, фотокамер, товаров легкой промышленности и отдельных видов молочной продукции, принято решение о поэтапной маркировке бутилированной воды.

"Считаем, что необходимо расширение такого механизма на другие виды товаров. Это позволит усилить контроль за оборотом продукции и бороться с контрафактом на всей территории" "пятерки". Это поможет нам отбелить рынок", — также сказал Мишустин. ЕАЭС утвердил прогнозы развития АПК на 2021-2022 годы

Он также отметил, что постепенно экономики стран ЕАЭС восстанавливаются после пандемии коронавируса.

"За первые 9 месяцев текущего года взаимная торговля выросла более чем на 30%, экспорт в третьи страны увеличился практически на 40%, импорт — на четверть. Хорошую динамику показывает объем торговли сельскохозяйственной продукцией", — сказал Мишустин.

По его словам, сегодня страны ЕАЭС полностью удовлетворяют свои потребности в зерне, сахаре, растительных маслах и некоторых других продуктах за счет собственного производства, а также активно занимаются обеспечением свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

"В текущем году ликвидированы три барьера и два препятствия, утверждена дорожная карта по устранению изъятий и ограничений на едином рынке до конца следующего года. Призываем всех партнеров активно включиться в ее реализацию, чтобы выполнить 35 содержащихся в ней мероприятий", — добавил глава российского правительства.