МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил новое двухлетнее соглашение с Мексикой о гибкой кредитной линии объемом 50 миллиардов долларов США, сообщили в департаменте коммуникаций МВФ. Президент Мексики призвал к импортозамещению в Северной Америке

"Сегодня МВФ утвердил новое двухлетнее соглашение с Мексикой в рамках Гибкой кредитной линии (ГКЛ), предназначенной для предотвращения кризиса, на сумму около 50 миллиардов долларов США", — говорится в сообщении на сайте фонда.

В МВФ отметили, что последние годы Мексика шла по пути постепенного сокращения доступа к кредитным ресурсам, и новое соглашение следует этой логике. Изначальный объем кредитной линии, предоставленной в 2017 году, составлял 86 миллиардов долларов США, однако уже с 2018 года мексиканские власти стали снижать его, очередной пересмотр запланирован на 2022 год.

"Мексиканская экономика восстанавливается после самой глубокой рецессии за последние десятилетия, чему способствуют высокие темпы роста (экономики – ред.) в США и рост количества вакцинаций. Официальные органы успешно поддерживают внешнюю финансовую и фискальную стабильность, несмотря на проблемы, связанные с пандемией. Макроэкономическая политика и институциональные основы политики Мексики остаются очень сильными, включая режим гибкого обменного курса, надежную систему таргетирования инфляции, закон о финансовой ответственности и хорошо регулируемый финансовый сектор", — заявил первый заместитель управляющего директора и исполняющий обязанности председателя исполнительного совета МВФ Джеффри Окамото, комментируя решение организации.

Экономист указал на сохраняющиеся внешние риски для экономики Мексики, включая новые волны пандемии COVID-19, международную нестабильность и рост инфляционных ожиданий.

Согласно прогнозам организации, рост реального ВВП Мексики составит по итогам 2021 года 6,2%, инфляция — 5,4%.