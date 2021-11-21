ВАРШАВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил закрытия границы с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами. МВД Польши: нелегалы готовятся к штурму белорусско-польской границы

Варшава допускает применение более серьезных экономических санкций в отношении Минска, в том числе закрытие польско-белорусской границы со стороны Польши, заявил Моравецкий в ходе встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллине.

"Мы готовы на закрытие транзитных и торговых возможностей для того, чтобы оказать экономическое давление на режим Лукашенко", — подчеркнул он и добавил, что власти Польши надеются на разрешение кризиса и возвращение мигрантов в страны происхождения.

Ранее главы МИД Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, окончательно его оформят в ближайшие дни.