ПЕКИН, 22 ноя — ПРАЙМ. Китай готов в течение ближайших трех лет предоставить государствам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) экономическую помощь в размере 1,5 миллиарда долларов на борьбу с пандемией и восстановление экономики, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин. Биржи АТР торгуются без единой динамики на разнонаправленных факторах

"Китай готов в ближайшие три года предоставить АСЕАН еще 1,5 миллиарда долларов в качестве помощи на цели развития, средства предназначены для борьбы с пандемией и восстановления экономики стран АСЕАН", — сказал Си Цзиньпин в ходе своего видеообращения на саммите, посвященном 30-летию установления диалога между Китаем и АСЕАН.

Он подчеркнул, что Китай имеет огромный внутренний рынок, который всегда будет открыт для стран Ассоциации, Пекин готов закупать еще больше высококачественной продукции из стран объединения, в том числе в ближайшие пять лет будет стремиться импортировать из стран АСЕАН сельскохозяйственной продукции на 150 миллиардов долларов.

По словам китайского лидера, пандемия коронавируса вновь доказала, что в мире нет отдельных островков абсолютной безопасности, что настоящая безопасность — это всеобщая безопасность. Поэтому Китай готов запустить инициативу сотрудничества "Щит здоровья Китая и АСЕАН", в рамках которой на безвозмездной основе дополнительно предоставит странам регионального объединения 150 миллионов доз вакцин против COVID-19, чтобы помочь им повысить уровень вакцинации.

Помимо этого, в рамках инициативы Китай готов выделить дополнительные пять миллионов долларов в фонд АСЕАН по борьбе с пандемией для наращивания совместного производства вакцин и передачи технологий, а также для развития сотрудничества в области ключевых исследований и разработок лекарств.

Китай также готов помочь странам АСЕАН укрепить систему общественного здравоохранения и повысить возможности реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения.

По итогам 10 месяцев 2021 года товарооборот Китая с АСЕАН составил 703,335 миллиарда долларов.

В АСЕАН входят 10 стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Бруней и Мьянма.