ВАШИНГТОН, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден решил повторно выдвинуть Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление Байдена, поступившее репортерам.

Четырехлетний срок полномочий Пауэлла завершается в феврале 2022 года. Его выдвинул на должность главы американского центробанка Дональд Трамп.

В заявлении Белого дома приводятся цифры восстановления американской экономики после пандемии коронавируса: за последние 10 месяцев в экономике создано 5,6 миллиона рабочих мест, а безработица упала до 4,6%.

"Этот результат — свидетельство успеха экономической повестки дня президента и решительных действий председателя ФРС Пауэлла", — говорится в заявлении Белого дома.

При этом Байден выдвинул Лаэль Брэйнард на пост замглавы ФРС. Брэйнард считалась главным конкурентом Пауэлла в борьбе за эту должность. Белый дом назвал Брэйнард одним из ведущих макроэкономистов США.

Байден распространил заявление, в котором заявил, что Пауэлл и Брэйнард разделяют его взгляды на то, как надо восстанавливать экономику.

"Я уверен, что сосредоточенность председателя Пауэлла и доктора Брэйнард на низкой инфляции, стабильных ценах и обеспечении полной занятости сделает нашу экономику сильной, как никогда", — заявил Байден.

Как ожидается, сенат США легко утвердит кандидатуру Пауэлла на второй срок. При этом либеральное крыло Демократической партии может критиковать Пауэлла — республиканца и выдвиженца Трампа, а также сторонника некоторого снижения норм регулирования Уолл-Стрит.