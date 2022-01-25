БИШКЕК, 25 янв — ПРАЙМ. Проблемы в работе мобильного интернета отмечаются в киргизской столице, проводное подключение к всемирной паутине также не функционирует из-за отсутствия электричества, сообщает корреспондент РИА Новости. СМИ сообщают о проблемах в работе мобильного банкинга в Киргизии

И киргизские, и иностранные веб-сайты открываются с проблемами. На это может уходить несколько минут. Также отмечаются неполадки в работе мессенджеров и социальных сетей.

По данным представителя одного из мобильных операторов страны, это связано с резко выросшей нагрузкой на мобильную сеть из-за отсутствия проводного интернета в результате отключения электроснабжения.

В Киргизии и некоторых других государствах Центральной Азии во вторник произошло масштабное отключение электричества в результате аварии в объединенной энергосети стран региона. После двухчасового отсутствия электроэнергии в некоторых районах началось постепенное восстановление энергоснабжения.

Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, является блоком энергосистем, в состав которого входят системы южных регионов Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.