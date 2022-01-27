МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Центробанк Турции ожидает снижения инфляции до 23,2% по итогам года с нынешнего уровня около 36%, сообщил председатель регулятора Шахап Кавджиоглу. Азербайджан получил запрос Турции на дополнительные поставки газа

"По нашим оценкам, к концу 2022 года инфляция достигнет 23,2%",- пояснил он журналистам.

В 2021 году после нескольких понижений учетной ставки турецкого центробанка подряд резко усилилось падение стоимости лиры, что негативно отразилось на финансовой системе страны. В частности, годовая инфляция на фоне изменений курса национальной валюты увеличилась до 36,08%.

Падение турецкой лиры 23 ноября на 18% стал крупнейшим за последние 20 лет. Курс доллара 20 декабря поднялся на рекордный уровень в 18,4 лиры, в то время как еще в январе прошлого года американская валюта стоила 7,4 лиры. Ряд экспертов выражали опасения, чтоподобная ситуация может привести к резкому скачку безработицы.

Однако после слов президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия нестабильности курса лира резко увеличилась в цене в конце декабря. А в минувшую субботу турецкий лидер заявил, что проблема высоких цен и инфляции будет решена в ближайшее время.