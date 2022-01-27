МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Участники рынка после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого были объявлены в среду, изменили свои ожидания по дальнейшей политике регулятора и теперь полагают, что он повысит ставку более четырех раз в текущем году, свидетельствуют данные портала CME Group и комментарии аналитиков.

С тех пор как в начале января ФРС опубликовала "ястребиный" протокол декабрьского заседания, инвесторы пытались угадать, насколько же агрессивным будет ужесточение ею монетарной политики в этом году. Тогда большинство аналитиков сошлись во мнении, что американский центробанк начиная с марта повысит ставку четыре раза. Однако январское заседание Федрезерва внесло коррективы в ожидания. По данным CME Group, большинство (33,3%) аналитиков теперь ожидают пять повышений, то есть ставку на уровне 1,25-1,5% годовых к концу 2022 года.

Поводом к таким ожиданиям стали комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. На пресс-конференции он заявил, что ФРС видит существенный прогресс на рынке труда и инфляцию значительно выше целевых 2%, а значит "экономика больше не нуждается в высоком уровне поддержки денежно-кредитной политики". При этом Пауэлл отметил, что регулятор еще не выработал возможных сроков повышения базовой ставки и обсуждение этого вопроса продолжится на следующих заседаниях.

"Намек заключается в том, что, возможно, им придется действовать быстрее, чем ожидают люди", — сказал бывший президент ФРБ Нью-Йорка Билл Дадли (Bill Dudley) телеканалу Блумберг. Эксперт считает, что ФРС может повысить ставку пять раз в течение года, "а то и шесть".

Хотя некоторые аналитики полагают, что Федрезерв может повысить ставку и четыре раза, но более резко. Так, Nomura Holdings ожидает, что ФРС в марте может повысить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, а затем с мая по июль будет повышать ставку по 25 базисных пунктов.

По мнению экспертов, вопрос инфляции в США сейчас стоит слишком остро, чтобы учитывать риски для экономики из-за коронавируса. Инфляция в стране практически непрерывно ускорялась с октября 2020 года, достигнув к декабрю 2021 года 7% в годовом выражении — самого высокого уровня за 40 лет. "ФРС явно закрывает глаза на "омикрон" и не собирается реагировать на слабые (макроэкономические — ред.) данные за январь и февраль. Риски в итоге смещены к более чем четырем повышениям в этом году", — считают аналитики Bank of America.