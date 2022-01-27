БЕРЛИН, 27 янв — ПРАЙМ. Берлин готов к "спектру" санкций против России, в том числе в отношении "Северного потока — 2", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе своего выступления в бундестаге. Изнанка рынка: чего Запад хочет лишить Россию, грозя санкциями

По ее словам, ФРГ совместно с союзниками в ЕС и НАТО работает над "мощным пакетом санкций".

"При новой агрессии будет доступен спектр наших ответов, включая "Северный поток 2", — сказала Бербок.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства отметила, что Германия стремится к диалогу с РФ, но вместе с тем видит необходимость проявлять твердость, "которая недвусмысленно ясно указывает, что суверенное равенство государств и основные принципы европейского мирного порядка не обсуждаются". В ВТБ рассказали, как российские банки готовятся к возможным санкциям

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.

Некоторые страны Европы настаивают на исключениях при введении санкций против России.

Читайте также: Медведев прокомментировал проблемы вокруг "Северного потока-2"