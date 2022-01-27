Абрамченко допустила начало мирового водного кризиса
Абрамченко не исключила мировой водный кризис в будущем
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Недостаток воды в мире, вызванный с изменением климата и загрязнением водоемов может стать причиной глобального водного кризиса, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Чистая питьевая вода стала одним из ценнейших ресурсов в мире, а ее дефицит в будущем может привести к глобальному водному кризису", — заявила зампред правительства в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина.
По ее мнению, в поверхностные воды могут попадать загрязняющие вещества, а сами водоемыи подвержены влиянию климатических изменений.
По данным, указанным в шестом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) "Глобальная экологическая перспектива", рост мирового населения, урбанизация, загрязнение воды и неустойчивое развитие увеличивают нагрузку на водные ресурсы на всей планете, которая усугубляется изменением климата.
Существенное увеличение спроса на чистую пресную воду прогнозируется к 2050 году. Презентация доклада на русском языке состоялась в четверг.
https://1prime.ru/world/20220127/835909728.html
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