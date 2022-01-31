МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Угрозы санкций против российских энергетических компаний со стороны Великобритании являются очередным ходом в дипломатической игре Москвы и Лондона. Об этом заявил глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Напомним, что ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания занимается разработкой законопроекта по ужесточению санкций против России. Трасс отметила, что под санкции попадут российские физические лица, финансовые институты, а меры будут введены в координации с союзниками в ЕС и США.

Согласно информации СМИ, законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января. Новые британские санкции могут также затронуть активы российских энергетических компаний. СМИ выяснили, что думают в Японии по вопросу санкций против России

Эксперт РИА Новости считает, что не стоит переоценивать значение данных угроз. Они, скорее всего, являются очередным ходом в дипломатической игре, которая ведется между Москвой и Лондоном.

"Большинство этих проектов санкций являются своего рода демонстрациями устрашений: британцы, американцы и Евросоюз пытаются сдержать то, что они считают, весьма вероятно, агрессией против Украины и в общем живописуют те последствия, к которым такая российская акция может привести", — объяснил Кортунов.

Он также добавил, что среди возможных санкций, которые могут рассматриваться — санкции против российского энергетического сектора, поскольку они являются одними из наиболее чувствительных для экономики.

Эксперт, правда, подчеркнул, что на данный момент говорить о том, что они будут буквально введены в превентивном порядке, было бы неправильным.

"Тем более что британская дипломатия одновременно пытается начать диалог. Как минимум было бы странно параллельно с предстоящими визитами главы МИД и Минобороны в Москву вводить санкции, причем в отношении акций, которые Россия только теоретически может предпринять", — резюмировал Кортунов.