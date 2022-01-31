МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В Кремле рассматривают заявление министра иностранных дел Великобритании о потенциальной конфискации имущества российских "олигархов" как очень тревожное, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В МИД Британии рассказали о новом санкционном законопроекте для России

В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Лондон допускает вероятность того, что имущество "российских олигархов" в королевстве может быть конфисковано в рамках ужесточения санкционного давления на Россию в случае дестабилизации обстановки вокруг Украины. Ожидается, что законопроект, содержащий новый пакет санкций против России, будет представлен на рассмотрение британского парламента 31 января.

"Это очень тревожное заявление из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний", — пояснил Песков, комментируя журналистам высказывания британских политиков.

По его словам, англосаксы в целом наращивают напряженность в Европе.

"Конечно, здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. До тех пор, пока мы, европейцы, не поймём, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию", — подчеркнул Песков.

Песков также подчеркнул, что призывы атаковать бизнес, подобные заявления властей Британии, услышишь не так часто. В Британии заявили о возможной заморозке активов российских компаний

"В данном случае речь идет о неприкрытой атаки на бизнес, давайте не будем забывать, что многие российские компании в качестве стратегических партнеров, стратегических соинвесторов, акционеров, имеют также и крупные британские компании, и фактически кабинет министров Великобритании угрожает в том числе и своему крупному бизнесу", — заявил Песков, комментируя журналистам слова премьера Великобритании.

Он пояснил, что такие заявления, подрывают инвестиционную привлекательность и вообще привлекательность Великобритании как таковой. "Не так часто увидишь или услышишь такие прямые угрозы атаковать бизнес", — отметил он.

Песков также добавил, что многие компании носят международный характер, в том числе и российские, и западные компании.

"Идет взаимозависимость, идет переплетение интересов друг с другом. Это является абсолютно естественно. Поэтому здесь какой-то взаимозависимости не избежать. В этом нет ничего плохого, но вместе с тем, конечно, наши отечественные компании много инвестируют и у себя дома, что отрадно", — пояснил Песков, отвечая на вопрос журналистов, приглушался ли крупный российский бизнес к словам российского президента, что нужно инвестировать деньги в России.

Песков также отметил, что атака Лондона на российский бизнес подразумевает ответные меры, они будут исходить из собственных российских интересов. Эксперт объяснил, что стоит за угрозой санкций со стороны Британии

По словам пресс-секретаря президента, заявление британского МИД о возможной конфискации имущества предпринимателей РФ — свидетельство непредсказуемости Лондона.

"Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона. Наверное, это повод для серьезной обеспокоенности вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур. Министр иностранных дел Великобритании говорила о неких санкциях, но здесь, я думаю, надо все называть своими именами. Санкции это нечто легитимная, нечто оформленные совета безопасности ООН", — пояснил Песков журналистам.

Газета Times сообщила, что британские власти в рамках новых санкций против Москвы планируют заморозить активы российских компаний, "связанных с Кремлем", а также запретить поездки некоторым лицам. По данным газеты, запрет на въезд в королевство будет затрагивать физические и юридические лиц, которые имеют "стратегическое значение" для российского руководства.

Россия многократно подчеркивала, что вести с ней диалог на языке санкций контрпродуктивно. Приписываемые России планы по дестабилизации обстановки вокруг Украины в Москве решительно отрицают и постоянно поясняют, что никому не несут никакой угрозы, а все подобные заявления используются Западом в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО у российских границ.

Как ранее пояснил глава МИД России Сергей Лавров, Россия не дает поводов для конфликта вокруг Украины. Он заявил, что Россия допускает, что раскрученная Западом истерия вокруг Украины направлена на прикрытие линии Киева, направленной на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обставлена ложью и фейками.