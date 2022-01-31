МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в январе в годовом выражении, согласно предварительной оценке, замедлилась до 4,9% с 5,3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).

В месячном выражении потребительские цены в Германии в январе выросли на 0,4%.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали замедление годовой инфляции до 4,3%.

Годовая инфляция в Германии замедлилась впервые с июня.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) в годовом исчислении, по предварительной оценке, в январе замедлили рост до 5,1% с 5,7% в декабре, а в месячном — ускорили до 0,9% с 0,3%. При этом аналитики ожидали замедление годового показателя до 4,7%. В месячной выражении прогнозировалась дефляция в 0,9%.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.