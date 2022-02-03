МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips по итогам 2021 года получил чистую прибыль в размере 8,079 миллиарда долларов против убытка предыдущего года в 2,701 миллиарда, говорится в отчетности компании. Shell закрыла 2021 год с чистой прибылью

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 6,07 доллара против убытка в 2,51 доллара годом ранее. Объем добычи углеводородов ConocoPhillips в отчетном периоде увеличился почти в 1,4 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 1,567 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Данные по выручке компания не представила.

По итогам четвертого квартала 2021 года компания получила чистую прибыль в 2,627 долларов против убытка в 772 миллиона за аналогичный период предыдущего года. В пересчете на одну акцию прибыль составила 1,98 доллара (против убытка в 0,72 доллара). Объем добычи углеводородов ConocoPhillips вырос на 37%, до 1,608 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Капитальный бюджет компании в 2022 году составит 7,2 миллиарда долларов. Он включает в себя финансирование крупных проектов, текущих программ бурения, разведочных операций. ConocoPhillips ожидает, что объем добычи в 2022 году составит 1,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 9,7 тысячи человек.