ТОКИО, 5 фев — ПРАЙМ. Власти США призывают Японию рассмотреть возможность введения экономических санкций против России в случае эскалации на Украине, передает агентство Киодо. Эксперт объяснил, зачем США угрожают санкциями против России

Согласно сообщению, Вашингтон по дипломатическим каналам озвучил Японии свою позицию и призвал усилить критику в отношении Москвы.

Источник в японском правительстве сообщил, что Токио будет вынужден предпринять меры в случае вторжения РФ на Украину. "Однако внутри правительства звучат призывы о том, что в отличие от США и стран Европы лучше будет не заявлять о намерениях вводить санкции до того, как вторжение произойдет на самом деле", — говорится в сообщении Киодо.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.

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