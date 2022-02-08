МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Правительства США и Японии достигли соглашения о снижении тарифов на импорт ограниченного количества японской стали, чтобы расширить торговлю между странами и противодействовать "недобросовестным торговым практикам" со стороны КНР, сообщила торговый представитель США Кэтрин Тай. СМИ: США предложили Японии задуматься о санкциях против России

"Это соглашение в сочетании с прошлогодней резолюцией с ЕС поможет нам вместе с Японией работать над противодействием антиконкурентным, нерыночным торговым практикам Китая в сталелитейном секторе, а также поможет нам достичь реализации амбициозной повестки президента (Джо) Байдена в сфере климата", — заявила Тай в понедельник.

Она вместе с министром торговли США Джиной Раймондо объявили о новом тарифном соглашении 232, которое позволяет "исторически обоснованным" объемам японской сталелитейной продукции поступать на рынки США без пошлин. Если импорт превысит лимит, то он будет облагаться дополнительным сбором.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп ввел таможенные пошлины на импорт сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. С тех пор Токио настоятельно пытался добиться от Вашингтона освобождения от этих пошлин.