МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что санкции против России в случае эскалации вокруг Украины ударят и по Штатам. Байден и Джонсон призвали Европу снизить зависимость от российского газа

"Чтобы быть точным, если Россия решит вторгнуться, последствия будут и здесь, дома… Не буду притворяться, что это будет безболезненным, это может повлиять на цены на энергоносители", — заявил Байден в обращении к американцам.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.