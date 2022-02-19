МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в пятницу в ходе прошедшей в Белом доме пресс-конференции заявил, что президент России Владимир Путин принял решение о дальнейших шагах в отношении Украины, переводит текст Администрации американского лидера ИноСМИ.

Глава Белого дома на вопрос о том, убежден ли он, что Россия намерена осуществить вторжение на Украину, ответил:

"У нас есть причина в это верить".

Байден рассказал о двух беседах с представителями конгресса и главами государств-союзниками по блоку НАТО и странами Евросоюза.

Представители Конгресса от партий Демократов и Республиканцев вместе с вице-президентом Харрис представляют США на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Во время второй телефонной беседы я познакомил их с мнением США о сегодняшнем положении дел и с тем, что, вероятно, может произойти на Украине в ближайшие дни, а также заверить их в том, что мы по-прежнему едины, то есть, НАТО и Евросоюз. Несмотря на попытки России разобщить нас изнутри и за границей, могу подтвердить, что этого не произошло. Главной идеей этих телефонных бесед было твердое намерение сохранять единство и решимость. Я рассказал всем, с кем говорил, о том, что нам известно о стремительной эскалации кризиса на Украине", — заявил Байден.

По мнению Байдена, Россия поддерживает действия боевиков на Донбасе, направленные на провокации Украины. "Например, сегодняшний обстрел детского сада на украинской территории, который, как лживо заявила Россия, был совершен Украиной. Кроме того, мы продолжаем наблюдать, как среди российской общественности, в том числе и среди пророссийских сепаратистов, распространяется все больше дезинформации, согласно которой Украина планирует осуществить массированное нападение на Донбассе", — отметил он.

"Мы постоянно и открыто критикуем планы России не потому, что нам нужен конфликт, а потому, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы устранить любой повод, который Россия могла бы использовать для оправдания своего нападения на Украину, и не допустить ее вторжения. Не сомневайтесь, если Россия осуществит свои планы, она будет нести ответственность за катастрофическую и никому не нужную войну, которую она выбрала осознанно. К тому же, США и наши союзники готовы защищать каждую пядь территории НАТО от любой угрозы нашей коллективной безопасности", — добавил Байден.

Он также повторил то, что Соединенные Штаты не будут направлять войска на Украину для участия в боевых действиях, однако Вашингтон продолжит поддерживать украинский народ.