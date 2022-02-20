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Путин и Макрон провели телефонный разговор
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в воскресенье 20 февраля провели телефонные переговоры. Разговор длился 1 час 45 минут, сообщает агентство Франс... ПРАЙМ, 20.02.2022
экономика, мировая экономика, новости, россия, владимир путин, франция, эммануэль макрон
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 20 фев — ПРАЙМ. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в воскресенье 20 февраля провели телефонные переговоры.
Разговор длился 1 час 45 минут, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Сразу после переговоров с Путиным Макрон созвонился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Французский лидер уже разговаривал с Зеленским в субботу вечером.