ПАРИЖ, 20 фев — ПРАЙМ. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в воскресенье 20 февраля провели телефонные переговоры.

Разговор длился 1 час 45 минут, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

Сразу после переговоров с Путиным Макрон созвонился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Французский лидер уже разговаривал с Зеленским в субботу вечером.