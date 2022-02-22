МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации протоколов, изменяющих условия погашения задолженности Кубы по российским госкредитам, выданным ранее на поставку различных товаров, техники и строительство энергоблоков.

В период с 2006 по 2019 годы Россия предоставила Кубе государственные экспортные кредиты на общую сумму, эквивалентную 2,3 миллиарда долларов. Кредиты были предоставлены для финансирования важнейших проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, а также поставок продукции в целях развития и поддержки кубинской экономики.

С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по предоставленным Россией госкредитам, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими коммерческими банками и экспортерами. В связи с этим Куба обратилась к России с просьбой о пересмотре условий погашения задолженности. По результатам достигнутых договоренностей правительством РФ была подготовлена законодательная инициатива, предоставляющая Кубе отсрочку по уплате платежей по предоставленным кредитам, которая во вторник и была ратифицирована депутатами.

Закон вносит изменения в российско-кубинские соглашения о предоставлении госкредита для финансирования поставок российских товаров, работ и услуг (от 28 сентября 2006 года), госкредита для поставок российской строительной и сельскохозяйственной техники (от 28 июля 2009 года), государственного экспортного кредита для строительства четырех энергоблоков теплоэлектростанций (от 22 октября 2015 года), государственного экспортного кредита для модернизации и расширения металлургического завода "Антильяна де Асеро" (от 22 октября 2015 года).

Исходя из финансово-экономического обоснования к закону, его реализация приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в 2020-2021 годах в сумме порядка 57 миллионов долларов. Предполагается, что они будут восполнены в 2022-2027 годах за счет увеличения графиковых платежей.

По измененному графику погашения кредитов сумма платежей в погашение основного долга и уплату процентов в 2020-2027 годах возрастет примерно на 11 миллионов долларов по сравнению с действующим графиком, поскольку на консолидированные суммы основного долга и процентов начисляются проценты по ставкам действующих соглашений.