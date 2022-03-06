МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Минфин США дал совет попавшим под санкции российским банкам обслуживать нефтегазовые сделки в долларах через кредитные учреждения в других странах. Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте американского министерства выложены разъяснения относительно того, как последние антироссийские санкции затрагивают торговлю энергоносителями в долларах. Ведомство уточнило, что, несмотря на выпущенную генеральную лицензию, исключающую из-под санкций "относящихся к энергетике" сделки, американцам все равно придется проводить обходные транзакции, а не работать с подсанкционными банками напрямую. Эксперт рассказал, чем сейчас лучше заменить доллар

Изданная лицензия разрешает то, что "в норме известно как U-образные транзакции (U-turn transactions)", пояснил Минфин США. В рамках таких сделок платежи проходят через свободные от санкций кредитные учреждения в третьих странах, и оттуда поступают на долларовые счета российских компаний в подсанкционных банках. Эта схема распространяется на такие финансовые учреждения, как ВТБ, ВЭБ.РФ, ФК "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк и ЦБ. При этом ПСБ и Новикомбанк, в отношении которых США также ввели ограничения, в этом списке не названы.

В целом, как уточнили в Минфине США, платежи за российские энергоностели могут поступать на счет экспортера в подсанкционном банке как от американских клиентов, так и от покупателей из других стран. Лицензия американского ведомства разрешает такие транзакции за покупку нефти, нефтепродуктов, газа, угля, древесины, биотоплива и урана из России. Также разрешены сделки на импорт в Россию оборудования для сжижения природного газа или добычу нефти, если такие поставки не ограничены секторальными санкциями.