МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести новые санкции против России. Новая Зеландия вводит санкции против 100 россиян

Так, он предлагает объявить бойкот российскому экспорту, в частности, отказаться от нефти и нефтепродуктов, и импорту.

"Наши тезисы в разговорах с партнерами абсолютно логичные… Если вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, нужен новый санкционный пакет", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины". В ЕС обсуждают ужесточение антироссийских санкций

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Под санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие", Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, "Московский кредитный банк", банк "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ. Семь кредитных организаций были отключены от международной системы SWIFT.

В воскресенье 27 февраля Евросоюз принял решение запретить операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.

Между тем пока не вводилось никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей — нефти и газа. В США опасаются дефицита топлива на мировом рынке и роста цен на него на фоне рекордной инфляции.